Посол США допускает аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан

КИЕВ. 9 июня. УНН. Высокопоставленный американский дипломат не исключает аннексии Израилем части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Я считаю, что Израиль имеет право сохранить за собой часть Западного берега (Иордана)" - заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью изданию The New York Times, опубликованном в субботу, 8 июня. При этом дипломат ничего не сказал о возможной реакции Вашингтона на подобный шаг со стороны Израиля.

Заявление Фридмана прозвучало на фоне подготовки администрацией президента США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Официальный Вашингтон пока не назвал дату обнародования этого документа. Лидеры палестинцев выступают против переговоров с американскими властями с тех пор как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и объявил о переносе посольства из Тель-Авива в декабре 2017 года.

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В апреле, перед выборами в израильский парламент, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность аннексии областей с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году и позже аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега, где проживают более 400 тысяч человек.

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Организация освобождения Палестины (ООП) и радикальный исламистский движение ХАМАС выступили с критикой высказываний Фридмана. Так, генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Эрекат назвал возможный подобный шаг со стороны Израиля "военным преступлением", ссылаясь на международное право.