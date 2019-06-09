Регистрация | Вход |
USD: 26,80 0,0000  EUR: 30,19 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 09 июня 2019 03:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3330
Версия для печати

Посол США допускает аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан

Посол США допускает аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан

КИЕВ. 9 июня. УНН. Высокопоставленный американский дипломат не исключает аннексии Израилем части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Я считаю, что Израиль имеет право сохранить за собой часть Западного берега (Иордана)" - заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью изданию The New York Times, опубликованном в субботу, 8 июня. При этом дипломат ничего не сказал о возможной реакции Вашингтона на подобный шаг со стороны Израиля.

Заявление Фридмана прозвучало на фоне подготовки администрацией президента США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Официальный Вашингтон пока не назвал дату обнародования этого документа. Лидеры палестинцев выступают против переговоров с американскими властями с тех пор как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и объявил о переносе посольства из Тель-Авива в декабре 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госсекретарь США назвал совершенно разными ситуации с Голанскими высотами и оккупированным Крымом

В апреле, перед выборами в израильский парламент, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность аннексии областей с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году и позже аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега, где проживают более 400 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер Израиля лично приказал ударить по Сирии в ответ на обстрел Голан

Организация освобождения Палестины (ООП) и радикальный исламистский движение ХАМАС выступили с критикой высказываний Фридмана. Так, генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Эрекат назвал возможный подобный шаг со стороны Израиля "военным преступлением", ссылаясь на международное право.

Источник: УНН
Теги: США, аннексия, Израиль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.