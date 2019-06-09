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Двери в НАТО и ЕС должны быть открытыми для Украины - спикер польского парламента

Двери в НАТО и ЕС должны быть открытыми для Украины - спикер польского парламента

КИЕВ. 9 июня. УНН. Безопасность и экономическое развитие Украины может гарантировать только членство в ЕС и НАТО. Об этом сообщил маршал Сената Станислав Карчевский во время Десятой сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, которая проходила 7-8 июня в Киеве, передает УНН.

“Пример балтийских стран и Польши показывает, что безопасность может гарантировать только НАТО, а экономическое развитие — ЕС. Двери к ним для Украины должны оставаться открытыми”, — подчеркнул маршал.

Отмечается, что в ходе заседания комиссии по вопросам развития сотрудничества в экономической, региональной и локальной сферах, 8 июня, польская сторона подчеркнула в необходимости энергетической независимости от РФ. Обеспечением этого, по их мнению, является возможность экспорта в Украину сжиженного газа из польского Свиноуйсце.

В частности, вице-маршал Сената Польши Богдан Борусевич отметил, что очень важна поддержка Украины в рамках проекта “Восточное партнерство”.

“Мы должны подумать о действии малых шагов. До наших двух стран, которые поддерживают Украину, в первую очередь нужно присоединить Швецию, обеспечить также и ее поддержку”, — заявил Борусевич.

Маршал Сената Польши Карчевский пригласил украинских и литовских законодателей к своей стране в 2020 году, когда состоится следующее заседание Межпарламентской ассамблеи этих стран.

Напомним, межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши создала комитет по вопросам безопасности.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина, Польша, сенатор, Литва, сейм
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