После открытия границы с Колумбией, из Венесуэлы выехало почти 20 тысяч человек

КИЕВ. 9 июня. УНН. После открытия границы с Колумбией, со стороны Боливарианской Республики выехало примерно 18 тысяч венесуэльцев. Все они въехали на территорию Колумбии. Об этом сообщает колумбийская миграционная служба, передает УНН.

"Около 18 тысяч человек прибыли из Венесуэлы в департамент Норте-де-Сантандер после заявления Николаса Мадуро об открытии пограничных пунктов перехода в штате Тачира", - говорится в сообщении.

В свою очередь, добавляется, что в сторону Венесуэлы выехало примерно девять тысяч человек.

Как сообщал УНН, военные Венесуэлы обучают колумбийских повстанцев пользоваться российскими ПЗРК "Игла-С".