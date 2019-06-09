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Министры финансов G20: большой бизнес должен честно платить налоги

Министры финансов G20: большой бизнес должен честно платить налоги

Управляющий Банка Японии Харухико Курода на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран G20 в субботу, 8 июня 2019 года, в Фукуоке, Япония

КИЕВ. 9 июня. УНН. Главы финансовых ведомств "Большой двадцатки" договорились о необходимости реформирования международной налоговой системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Министры стран G20 (“Большой двадцатки”), которые сегодня проводят совещание в японском городе Фукуока, заявили о том, что крупные корпорации должны платить справедливую долю налогов и поддерживать местные экономики по мере ослабления темпов экономического роста во всем мире.

Главы финансовых ведомств крупнейших экономик мира думают над введением новой системы налогообложения, в которой в первую очередь будет учитываться объем бизнеса в стране, на территории которой действуют компании. При этом во внимание не будет приниматься, в какой стране располагается штаб-квартира той или иной корпорации.

Хотя участники встречи разошлись во мнениях по некоторым деталям, в общем и целом они согласились с тем, что необходимо пересмотреть существующую налоговую систему.

Страны “Большой двадцатки” поставили перед Организацией экономического сотрудничества и развития задачу о реформировании международной налоговой системы. Сейчас крупные корпорации, включая интернет-гигантов Facebook и Amazon регистрируются в юрисдикциях с низкими налогами, например, в Ирландии, и почти не платят налогов, в то время как они получают огромную прибыль на территории стран с высоким уровнем налогообложения.

Напомним, страны G20 согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом.

Источник: УНН
Теги: G20, налоги, Япония, Минфин
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