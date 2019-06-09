Регистрация | Вход |
USD: 26,80 0,0000  EUR: 30,19 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 09 июня 2019 11:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4530
Версия для печати

Москаль вышел из партии БПП

Москаль вышел из партии БПП

КИЕВ. 9 июня. УНН. В пятницу, 7 июня, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность" о выходе из партии. Об этом сообщает пресс-служба Москаля, передает УНН.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - говорится в заявлении экс-главы ОГА.

Напомним, 23 апреля Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление о увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию.

Позже в комментарии УНН он объяснил свое решение, заявив, что, согласно Закону о местных государственных администрациях, председатель ОГА назначается на должность на период полномочий Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: Геннадий Москаль, БПП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.