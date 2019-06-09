Москаль вышел из партии БПП

КИЕВ. 9 июня. УНН. В пятницу, 7 июня, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность" о выходе из партии. Об этом сообщает пресс-служба Москаля, передает УНН.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - говорится в заявлении экс-главы ОГА.

Напомним, 23 апреля Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление о увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию.

Позже в комментарии УНН он объяснил свое решение, заявив, что, согласно Закону о местных государственных администрациях, председатель ОГА назначается на должность на период полномочий Президента Украины.