Варфоломей: “Патриархат Киевский” не существует и никогда не существовал

КИЕВ. 9 июня. УНН. Вселенский Патриарх Варфоломей принял делегацию Национального союза журналистов Украины в штаб-квартире Вселенского Патриархата в Стамбуле, где обсудили стороны обсудили те кущую ситуацію в церковной жизни страны, передаёт УНН, ссылаясь на прес-службу Варфоломея.

Так, Вселенский Патриарх подчеркнул, что “недавнее предоставление Автокефалии Православной Церкви Украины не имело ничего общего с политикой и геополитикой”, но “было прежде всего пастырской заботой о справедливости, о духовной справедливости”.

Он был предоставлен “на основе многовековой церковной традиции, вдохновленной Евангелием, уважающей священные каноны и свободной от любого политического и дипломатического давления”.

Он напомнил, что “предоставление Автокефалии Православной Церкви в Украине происходило по тому же принципу, что и церковная независимость предоставлялась для всех вновь созданных Церквей”.

Его Святейшество также недвусмысленно подчеркнул, что “что касается Филарета, он был восстановлен в своем епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский. Так называемый „Патриархат Киевский“ не существует и никогда не существовал”.

Напомним, ранее в пресс-службе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) сообщили, что подписанный Филаретом документ о ликвидации УПЦ КП не является решением Поместного собора и не имеет юридической силы.