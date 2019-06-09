В ближайшее время в ВР внесут президентский законопроект о "кнопкодавстве"

КИЕВ. 9 июня. УНН. Президентский законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно криминализации неличного голосования народных депутатов в ближайшее время будет внесен в Верховную Раду Украины. Об этом до начала съезда партии "Слуга народа" сообщил журналистам представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает УНН.

"В ближайшие дни, я думаю, Президент внесет изменения в Уголовный кодекс, которыми криминализирует вопрос неличного голосования в ВР", - заявил он.

Однако, по словам Стефанчук, принятие документа является маловероятным из-за сжатых сроков.

Напомним, ранее стало известно, что партия "Слуга народа" будет инициировать закон об отзыве народного депутата.

Как сообщал УНН, по словам Стефанчука, после избрания новой Верховной Рады президент внесет законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, дипломатов и судей.