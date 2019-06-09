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Партия "Слуга народа" огласила список кандидатов на выборах в ВР

Партия "Слуга народа" огласила список кандидатов на выборах в ВР

КИЕВ. 9 июня. УНН. На съезде партии "Слуга народа" объявлен список кандидатов в народные депутаты от политической силы в общемандатном округе, передает УНН.

Первая десятка выглядит следующим образом: Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахания, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк.

Александр Корниенко, который является руководителем избирательного штаба зачитал всю первую сотню списка партии.

В ближайшее время будут утверждены кандидаты, которые будут представлять партию на одномандатных избирательных округа.

Напомним, внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

11 июня Конституционный суд Украины начнет рассмотрение представления народных депутатов относительно неконституционности указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: выборы
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