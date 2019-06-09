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Из турецкого порта продолжаются сырьевые поставки в Крым - Миротворец

Из турецкого порта продолжаются сырьевые поставки в Крым - Миротворец

КИЕВ. 9 июня. УНН. Вопреки принятым турецкими властями решениям, продолжаются регулярные рейсы с концентратом ильменита из стамбульского порта Амбарли в закрытый крымский порт Камыш-Бурун. Об этом пишет информационный центр "Миротворец", передает УНН.

Центр, ссылаясь на данные сервисов по отслеживанию движения судов, привел информацию о перемещении судов под российским флагом "Нефтерудовоз-50М" (IMO: 8726155) и "Кама" (IMO: 8860822).

Сообщается, что "Нефтерудовоз-50М" идет из оккупированного Крыма, после доставки примерно 3 тыс. тонн концентрата ильменита в закрытый порт Камыш-Бурун.

В Миротворце отметили, что загрузка происходила в Турции в период 2-3 июня, а разгрузка в оккупированном Крыму 6-7 июня.

Судно "Кама" 5 июня прошло Босфор и направилось в турецкий порт Амбарли на загрузку. После принятия в трюмы ильменитовой руды для доставки ее в закрытый крымский порт, "Кама" 6 июня покинуло порт Амбарли и направилось в Черное море.

Как утверждает информационный центр, поставки концентрата ильменита происходит для нужд санкционного предприятия "Крымский Титан", расположенного на оккупированном полуострове.

Напомним, в прошлом месяце в Армянске и Красноперекопске зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу.

Как сообщал УНН, в прошлом году в районе расположения химического предприятия "Крымский титан" на севере оккупированного Крыма произошел выброс неизвестного ядовитого химического вещества .

Источник: УНН
Теги: санкции, Крым, Турция
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