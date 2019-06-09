Стала известна первая десятка кандидатов в нардепы из списка "Европейской солидарности"

КИЕВ. 9 июня. УНН. На съезде политической партии "Европейская солидарность" - бывшей партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность ", назвали первую десятку партийного списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в парламент, передает корреспондент УНН.

Так, вместе с пятым президентом Украины Петром Порошенко на выборы пойдут действующий председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первая заместитель Ирина Геращенко, командующий высокомобильных десантными войсками Вооруженных сил Михаил Забродский и певица, доцент София Федина.

Также в команде "ЕС" - народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

В "первую десятку" вошли также заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, партия "Европейская Солидарность" во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей.