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МИД: Украина обеспокоена попыткой реализации российского сценария федерализации Молдовы

МИД: Украина обеспокоена попыткой реализации российского сценария федерализации Молдовы

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Такое заявление опубликовал МИД Украины на своем сайте вечером.

"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем", говорится в заявлении.

МИД Украины призвал ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны, отметили в МИД Украины.

Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее, заключили в ведомстве.

Напомним, что Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, Исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о "захваченном государстве".

Кроме того, сегодня, 9 июня, Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Молдова, кризис
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