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СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдавии

СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдавии

КИЕВ. 10 июня. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины поздно вечером в воскресенье провел совещание в связи с ситуацией в Молдавии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу секретаря СНБО Александра Данилюка в Facebook.

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал Данилюк в посте.

Другие подробности не сообщаются.

Напомним, в Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове. Такое заявление опубликовал МИД Украины на своем сайте вечером.

"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем", говорится в заявлении.

МИД Украины призвал ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны, отметили в МИД Украины.

Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее, заключили в ведомстве.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, Исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о "захваченном государстве".

Кроме того, 9 июня Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Молдова, кризис
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