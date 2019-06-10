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Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Ровенской области

Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Ровенской области

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил В.Бедрия с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.

"Освободить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - говорится в Указе Президента.

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Как сообщал УНН, Президент освободил экс-первого заместителя председателя СБУ с военной службы в запас.

Напомним, Зеленский повторно попросит ВР освободить Грицака, Полторака и Климкина, добавив в список Луценко.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Ровно и Ровенская область, Президент, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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