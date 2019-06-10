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Украинцы определились, кого хотят видеть премьером

Украинцы определились, кого хотят видеть премьером

КИЕВ. 10 июня. УНН. После проведения досрочных парламентских выборов опрошенные украинцы хотели бы видеть на посту премьер-министра сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко или лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает УНН со ссылкой на обнародованные КМИС данные.

Согласно результатам соцопроса, 12,9% респондентов хотят видеть на посту главы правительства Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко, 8,1% - Игоря Смешко, 7,7% - нынешнего премьера Владимира Гройсмана, 4% - Анатолия Гриценко. Еще 2,6% хотели бы, чтобы правительство возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Добавим, приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 26 мая по 7 июня 2019 года КМИС. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, 30 мая большинство народных депутатов Украины не поддержало проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Источник: УНН
Теги: опрос, премьер
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