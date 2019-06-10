Зеркаль: в Гааге собираемся как всегда громко разгромливать Россию

КИЕВ. 10 июня. УНН. Украина завтра будет представлять свои контраргументы на заявления РФ в Арбитражном трибунале в нидерландском городе Гаага и планирует "громко разгромливать Россию". Об этом сообщила агент Украины на слушаниях, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль журналистам после слушаний, передает УНН.

"Завтра мы будем представлять свои контраргументы, они у нас уже готовы", - сообщила Зеркаль.

Она проинформировала, что письменные объяснения и все позиции Украины на слушаниях можно увидеть на сайте постоянной палаты третейского суда.

"Мы собираемся как всегда громко разгромливать Россию, особенно в отношении того, что Россия сегодня подняла вопрос провозглашения Украиной государственного суверенитета и сравнила наш государственный суверенитет с суверенитетом Крыма, и референдумом, который проходил в Крыму в 2014 году", - отметила дипломат.

По ее словам, такое сравнение, по мнению украинской стороны, является неуместным, поскольку Украину признали все страны мира.

"После этого у трибунала будет время, чтобы принять решение по существу рассматриваемых вопросов, и определить, есть ли у них юрисдикция, или нет", - добавила она.

Напомним, сегодня суд в Гааге начал слушания по делу Украины против РФ по морскому праву.