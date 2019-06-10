Функционер Януковича и “позор” армии: Зеленский тянет в Раду скандально известного Гусева

КИЕВ. 10 июня. УНН. В ТОП-100 партийного списка “Слуги народа” оказался скандально известный Юрий Гусев. Бывший функционер в правительстве экс-президента Виктора Януковича и покинувший со скандалом в 2015 году высокий пост в Министерстве обороны Украины Гусев имеет сейчас все шансы попасть в Верховную Раду под “франшизой ЗЕ”, сообщает УНН.

Гусева связывают и с Валерием Хорошковским, от партии которого “Команда Озимого покоління” Гусев баллотировался в Раду в 2002 году, и с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он трудился в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).

К слову, буквально в мае этого года Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело по хищению 259,2 миллиона гривен Госинвестпроекта.

Как рассказали в НАБУ, в 2012 году из госбюджета было выделено 500 млн грн на ряд нацпроектов, в частности 259,2 миллиона гривен — на проекты “Качественная вода” и “Олимпийская надежда-2022”. Эти инициативы так и не реализовали, а средства — украли. Детективы выяснили, что эти деньги перевели под видом займа на счета компаний, подконтрольных экс-руководителям Госинвестпроекта.

В то время, в 2012 году, Департамент национальных и инвестиционных проектов Госинвестпроекта возглавлял как раз Гусев.

Впрочем, о Гусеве страна узнала даже не в связи с беглым Януковичем и коррупционными скандалами с национальными проектами, а в связи со скандалами в Министерстве обороны Украины, уже при президенте Петре Порошенко, куда Гусев был назначен заместителем министра по экономическим вопросам в марте 2015 года.

Не прошло и года после назначения, как в ведомстве произошел инцидент. Гусева обвинили в провале эксперимента с питанием военных и коррупции при госзакупках для армии.

Народный депутат и член Комитета ВР по нацбезопасности Татьяна Черновол тогда указывала, что тендерный комитет, который контролировался Гусевым, в первом квартале 2015 года закупил для армии бензин А-80, по сути у ГП “Укргаздобыча”, однако через сеть посредников, таким образом Минобороны “переплатило” 80 млн грн.

“Я лично не сомневаюсь, что за схемами, которые опозорили "волонтерский десант", стоял именно Юрий Гусев”, — говорила Черновол.

Стоит отметить, что в период с 2014 по 2016 год доходы Гусева и правда увеличились в разы. Согласно аналитическому проекту “Декларации”, экс-чиновник к моменту увольнения с Министерства обороны обзавелся денежными активами, движимым и недвижимым имуществом.

С таким “послужным” списком, похоже, было нелегко попасть в список партии “Слуга народа”, еще и на проходное 41-е место (если выборы таки состоятся в июле - ред.), но Гусеву это удалось. Несмотря и на то, что к примеру, Сергею Лещенко, было отказано в партийном списке по причине “старого лица”.

“Мы привлекаем к деятельности в нашей партии новых амбициозных политиков, не связанных со старой системой”, — говорили у Зеленского до того, как огласить список кандидатов в народные депутаты от партии “Слуга народа” в воскресенье, 9 июня.