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В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского по новому рынку электроэнергии

В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского по новому рынку электроэнергии

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о введении нового рынка электроэнергии, сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Верховной Рады.

Так, сегодня, 10 июня, в ВР зарегистрирован законопроект Президента о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" о введении нового рынка электрической энергии №10376.

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте.

Ранее ЕС и ряд международных финансовых партнеров рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии. Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.

Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке электроэнергии". Этот закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии называли одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.

Напомним, ранее у Зеленского не исключали отключения потребителей от электроэнергии с 1 июля вместе с введением нового рынка электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: ВР, рынок, Президент, электроэнергия, Владимир Зеленский
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