Зеленский завтра придет на заседание КСУ о роспуске Рады

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский, завтра придет на заседание Конституционного Суда Украины, который будет рассматривать вопрос о правомерности роспуска Верховной Рады. Об этом говорится в видеообращении Президента Украины, передает корреспондент УНН.

"Завтра Конституционный Суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Меня пригласили на это заседание, и это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда Президент придет на заседание Конституционного Суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Я обязательно буду", - сказал Зеленский.

Напомним, завтра КСУ рассмотрит дело о конституционности указа о роспуске Рады.

Как сообщал УНН, 24 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Добавим, что УНН будет транслировать заседания Конституционного суда с участием Президента на странице агентства в Facebook, подпишитесь, чтобы получить уведомления о начале эфира.