Регистрация | Вход |
USD: 26,60 -0,1994  EUR: 29,98 -0,2060 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 10 июня 2019 18:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За месяц до ПЦУ не присоединилась ни одна парафия
За месяц до ПЦУ не присоединилась ни одна парафия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5880
Версия для печати

Зеленский завтра придет на заседание КСУ о роспуске Рады

Зеленский завтра придет на заседание КСУ о роспуске Рады

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский, завтра придет на заседание Конституционного Суда Украины, который будет рассматривать вопрос о правомерности роспуска Верховной Рады. Об этом говорится в видеообращении Президента Украины, передает корреспондент УНН.

"Завтра Конституционный Суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Меня пригласили на это заседание, и это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда Президент придет на заседание Конституционного Суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Я обязательно буду", - сказал Зеленский.

Напомним, завтра КСУ рассмотрит дело о конституционности указа о роспуске Рады.

Как сообщал УНН, 24 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Добавим, что УНН будет транслировать заседания Конституционного суда с участием Президента на странице агентства в Facebook, подпишитесь, чтобы получить уведомления о начале эфира.

Источник: УНН
Теги: Украина, КСУ, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.