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У Президента думают над назначением Апаршина ответственным за оборону

У Президента думают над назначением Апаршина ответственным за оборону

КИЕВ. 10 июня. УНН. Кандидатуру Ивана Апаршин рассматривают среди претендентов на должность ответственного за военные вопросы и оборону в Администрации Президента Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Господин Апаршин среди кандидатур, которые рассматриваются, так как должен быть человек, который будет ответственным за военное и оборонные вопросы в Администрации Президента, но это не единственная кандидатура, и скоро мы надеемся иметь решение", - отметила Мендель.

Напомним, во время презентации команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского в апреле 2019 года Иван Апаршин был назван в ней в качестве эксперта по безопасности и обороны.

Источник: УНН
Теги: оборона, Администрация президента, Президент
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