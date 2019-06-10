Президент хочет увольнения всех губернаторов

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал и стремится к увольнению всех председателей областных государственных администраций. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров сегодня утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области", - отметила Мендель.

По ее словам, новых губернаторов выбирают по критериям: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей. Также в АПУ хотят, чтобы у потенциальных кандидатов уже были идеи по их местной команде.

При этом она добавила, что Администрации в этой работе помогают несколько международных HR-компаний, кроме того, свои кандидатуры предлагают активисты и волонтеры команды Президента в регионах.

Напомним, на заседании 5 июня правительство утвердило увольнение ряда губернаторов.