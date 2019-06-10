В АП пообещали шахтерам выплату задолженности уже сегодня-завтра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Первый транш денег в счет задолженности по зарплатам поступит шахтерам уже сегодня-завтра. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В среду на зарплаты шахтерам выделили 300 млн гривен, из них первый транш - 41 млн гривен живых денег - должен поступить сегодня или завтра", - отметила Мендель.

По ее словам, эти деньги не решают полностью вопрос задолженности, поскольку основная проблема заключается в том, что нынешняя цена угля - 2800 гривен - слишком высокая для "Центрэнерго", которое отказывается его покупать. Сейчас представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, ПАО "Центреенерго" и ГП "Львовуголь" ведут переговоры об уменьшении цены до 2400 гривен.

"Это будет системное решение проблемы. Президент, со своей стороны, делает все возможное для решения вопроса, но он остается в пределах компетенции Кабинета министров Украины", - добавила пресс-секретарь Президента.

Напомним, в правительстве пообещали до следующей недели выплатить зарплаты шахтерам в размере около 300 млн грн.