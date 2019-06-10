Регистрация | Вход |
USD: 26,60 -0,1994  EUR: 29,98 -0,2060 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 10 июня 2019 19:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За месяц к ПЦУ не присоединилась ни одна парафия
За месяц к ПЦУ не присоединилась ни одна парафия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4590
Версия для печати

Генсек НАТО перечислил угрозы мировой безопасности: Россия, кибератаки, терроризм

Генсек НАТО перечислил угрозы мировой безопасности: Россия, кибератаки, терроризм

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 10 июня. УНН. Североатлантический Альянс ведет последовательную политику по укреплению коллективной обороны в ответ на непредсказуемую ситуацию в области безопасности в современном мире. Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью сербскому изданию"Политика", передаёт УНН.

“Совершенно верно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией в области безопасности за последние много лет. Россия становится все более агрессивной, кибернетические и гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и распространенная террористическая угроза. В ответ НАТО быстро внедряет крупнейшую со времен холодной войны корректировку коллективной обороны. Таким образом, в мире, который не так предсказуем — НАТО так же важен, как и всегда”, — заявил генсекретарь.

Столтенберг напомнил, что Альянс обеспечивает безопасность стран-членов на протяжении уже семидесяти лет.

“Прочные отношения между Европой и США сделали НАТО самым сильным альянсом в истории. Тот факт, что мы скоро примем Северную Македонию в качестве 30-го члена, показывает, что НАТО является успешным альянсом. Последовательные круги расширения продемонстрировали, что спустя 70 лет НАТО всё ещё вызывает интерес и является позитивной силой к устойчивому международному порядку”, — добавил он.

Напомним, в воскресенье на Балтике начались масштабные военно-морские учения НАТО.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, терроризм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.