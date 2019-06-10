Омелян рассчитывает на финансовые репарации со стороны России в восстановлении Донбасса

КИЕВ. 10 июня. УНН. Россия должна помочь финансово Украине в восстановлении объектов, которые были разрушены в Донецкой и Луганской областях вследствие пяти лет Отечественной войны. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян в интервью "Голосу Америки".

"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен из наших заводов", - сказал Омелян.

Также он отметил, что Европейская Комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.



Омелян, привел в пример завод "Лугансктепловоз", который по его словам, был ограблен и вывезен росиянами.

Напомним, Греция требует от Германии новых репараций за Вторую мировую войну.