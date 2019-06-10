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ЦИК отказала в регистрации двух кандидатов в нардепы

ЦИК отказала в регистрации двух кандидатов в нардепы

КИЕВ. 10 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации двух кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия отказала в регистрации 2 кандидатов в народные депутаты Украины: Вывюрки С.В., выдвинутого на внеочередных выборах народных депутатов Украины в порядке самовыдвижения в ОВО № 163, и Григоренко О.И. - в ОВО № 223, в связи с отсутствием документов, указанных в части второй статьи 55 избирательного закона", - проинформировали в Центризбиркоме.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 95 кандидатов в нардепы.

Ранее в ЦИК рассказали, когда партии и кандидаты в депутаты могут начать агитацию.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, ЦИК, регистрация, нардепы
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