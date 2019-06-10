Глава ОБСЕ отреагировал на ситуацию в Молдове

КИЕВ. 10 июня. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак призвал все политические силы в Республике Молдова преодолеть политический кризис путем диалога, действуя на основе Конституции Республики Молдовы и уважении демократических принципов и верховенства закона. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня организацией, передаёт УНН.

“Словацкое Председательство в ОБСЕ с большой обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова. Граждане Республики Молдова нуждаются в политическом решении нынешнего кризиса и стабильности, чтобы обеспечить европейский путь страны”, — сказал Лайчак.

“Мирный диалог, демократия и верховенство закона необходимы, чтобы предотвратить эскалацию напряженности”, - заявил он.

Напомним, Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока.

Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, Исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о “захваченном государстве”.

Кроме того, 9 июня Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.

Комментируя ситуацию, в МИД заявили, что Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем.