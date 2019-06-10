Радикал Рыбалка не попал в список партии Ляшко

КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня на съезде Радикальной партии Олега Ляшко был оглашен список первых 40 членов, которые идут на предстоящие выборы в Верховную раду Украины, передает УНН.

Так, в список вошли действующие депутаты от РПЛ Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, Алена Кошелева, Олег Куприенко, Виктор Вовк, Денис Силантьев, Сергей Скуратовский, Алексей Ленский и Валерия Заружко.

Также, в первой двадцатке списка оказались два действующие депутаты от “Народного фронта” — Иван Савка и Георгий Логвинский.

Фамилии одиозного радикала Сергея Рыбалки в ТОП-40 не оказалось. Хотя, на выборах в 2014 году у него было 22 место.

Напомним, ранее политологи и депутаты прогнозировали отсутствие Рыбалки в обновленных списках РПЛ по причине его низкой эффективности и скандальной репутации.

К “грязным пятнам” политического амплуа Рыбалки, в частности, относят и полуобнаженных девушек, с которыми последний летом позировал на яхте, и чрезмерную любовь к роскоши, и неудачные попытки позиционирования себя на международной арене (речь идет о случае, когда за встречи с американскими политиками он заплатил 30 тысяч долларов).

Не меньшее возмущение у коллег по парламенту и в обществе вызывали попытки лоббизма со стороны Рыбалки как отдельных законопроектов, так и интересов собственной сожительницы (А.Байбородиной), которую Рыбалка протянул в список авторов одного из проектов закона.

С большой долей вероятности, “токсичность” радикала отразилась и на рейтинге партии РПЛ в общем, потому как на президентских выборах, Днепропетровская область, за которую отвечал Рыбалка, как руководитель региональной партийной ячейки, показала рекордно низкий уровень поддержки Олега Ляшка.