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Лещина высказался относительно указа Президента о конкурсе по отбору судьи в ЕСПЧ

Лещина высказался относительно указа Президента о конкурсе по отбору судьи в ЕСПЧ

КИЕВ. 10 июня. УНН. Заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина считает Украз Президента об объявлении конкурса на судью ЕСПЧ намного более четким, чем предыдущий от 4 апреля. Об этом Лещина написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ну что ж. Должен признать, что этот Указ об объявлении конкурса на судью ЕСПЧ гораздо более четкий и устанавливает более прозрачную и отвечающую требованиям Конвенции и предписаниям КМСЕ и ПАСЕ процедуру чем предыдущий от 4 апреля 2019 года", - написал заместитель министра юстиции.

Напомним, ранее в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, а также сформировал новую комиссию для проведения соответствующего конкурса.

Источник: УНН
Теги: ЕСПЧ, конкурс, указы, Минюст, Владимир Зеленский
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