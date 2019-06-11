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Сегодня Трибунал заслушает Украину в деле против РФ

Сегодня Трибунал заслушает Украину в деле против РФ

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня в Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага продолжатся устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Свои аргументы сегодня представит украинская сторона, передаёт УНН.

Так, по информации, размещённой на сайте суда, слушанья начнутся в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) и будут длиться до 10:30.

Так, на даный момент слушания касаются вопроса юрисдикции Арбитражного трибунала для рассмотрения "большого дела Украины против России" по существу.

Накануне суд также опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Указано, что "Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма".

Украина в свою очередь, настаивает, что с момента распада Советского Союза в 1991 году общепризнанным, в том числе и Россией, является то, что Крым является частью Украины.


Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина
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