КСУ начал заседание по делу о конституционности роспуска Рады

КИЕВ. 11 июня. УНН. Судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Как сообщала ранее пресс-служба КСУ, открытая часть пленарного заседания Большой палаты Конституционного суда Украины по рассмотрению дела о конституционности указа о роспуске Рады началось в 10:00. КСУ решил рассматривать дело в форме устного производства.

В соответствии со статьей 75 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным. Судья-докладчик по делу - Виктор Кривенко.

По словам представителя Президента в Конституционном суде Федора Вениславского, Администрация Президента будет доказывать в суде, что коалиции в парламенте не существует с 2016 года, после того, как из нее вышли Радикальная партия, "Самопомич" и ВО "Батькивщина". Именно это станет основным аргументом АПУ.

Ранее сообщалось, что на заседание придет Президент Владимир Зеленский.

Напомним, 24 мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.