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Зеленский напомнил КСУ о духе и букве закона и ушел

Зеленский напомнил КСУ о духе и букве закона и ушел

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд Украины лучше всех знает, что такое дух и буква закона, поэтому примет правильное решение относительно конституционности Указа о роспуске парламента. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания КСУ, передает корреспондент УНН.

"Не мне вам рассказывать, что такое дух и буква закона. Мое решение о роспуске Верховной Рады Украины отвечает обоим этим критериям", - заявил Президент.

По его словам, верность решение о роспуске парламента подтверждает крайне низкий рейтинг ВРУ - ему доверяет лишь 4% украинцев, поэтому народ Украины "аплодирует решению о роспуске Верховной Рады".

При этом он добавил, что, по мнению общества, отсрочка парламентских выборов - это лишь попытки народных депутатов еще на несколько месяцев удержаться за мандат и неприкосновенность.

После этого он заявил, что покидает зал заседания, чтобы никто потом не смог его обвинить в давлении на КСУ.

"Чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие повлияло на судей, и решение было принято под давлением", - пояснил Зеленский.

Напомним, 24 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Источник: УНН
Теги: ВР, указы, КСУ, политика, Владимир Зеленский
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