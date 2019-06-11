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Украина начала выступление на слушаниях в Гааге в деле против РФ по морскому праву

Украина начала выступление на слушаниях в Гааге в деле против РФ по морскому праву

Елена Зеркаль

КИЕВ. 11 июня. УНН. Агент Украины, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль начала выступление на слушаниях в Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, передает УНН.

"Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль начала выступление в первом раунде устных аргументов во время слушаний относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе (Украина против России)", - сообщили в МИД Украины в Twitter.

Напомним, 10 июня суд в Гааге начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву. Первой выступила Россия.

Как сообщал УНН, 10 июня на сайте Постоянной палаты третейского суда были опубликованы позиции Украины и РФ относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, трибунал, Украина, арбитраж

В тексте упоминаются

Зеркаль Елена
Зеркаль Елена
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