Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия, которые он выдал уже после своего поражения на президентских выборах. Соответствующие указы Президента обнародованы сегодня на сайте Главы государства, передает УНН.

В соответствии с указом Президента №359/2019, отменяется указ Президента Украины от 13 мая 2019 года №217 "О назначении члена Высшего совета правосудия" о назначении Андрея Василенко членом Высшего совета правосудия.

Согласно указу Президента Украины №358/2019, отменяется указ Президента Украины от 13 мая 2019 года №218 "О назначении члена Высшего совета правосудия" о назначении Михаила Исакова членом Высшего совета правосудия.

Напомним, в 2019 году на сайте Высшего совета правосудия уже зарегистрировано около 150 обращений от судей о вмешательстве в их деятельность.



