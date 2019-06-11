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Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Владимир Зеленский

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия, которые он выдал уже после своего поражения на президентских выборах. Соответствующие указы Президента обнародованы сегодня на сайте Главы государства, передает УНН.

В соответствии с указом Президента №359/2019, отменяется указ Президента Украины от 13 мая 2019 года №217 "О назначении члена Высшего совета правосудия" о назначении Андрея Василенко членом Высшего совета правосудия.

Согласно указу Президента Украины №358/2019, отменяется указ Президента Украины от 13 мая 2019 года №218 "О назначении члена Высшего совета правосудия" о назначении Михаила Исакова членом Высшего совета правосудия.

Напомним, в 2019 году на сайте Высшего совета правосудия уже зарегистрировано около 150 обращений от судей о вмешательстве в их деятельность.

Источник: УНН
Теги: указы, судьи, Президент, Петр Порошенко, Высший совет правосудия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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