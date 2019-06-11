КСУ вернулся с перерыва

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд Украины вернулся после перерыва и продолжил заседание. Об этом сообщила председатель КСУ Наталья Шаптала, передает корреспондент УНН.

После продолжения заседания председатель КСУ предоставила слово представителю Президента в Конституционном суде Федору Вениславскому. У него будет 30 минут для того, чтобы представить позицию Администрации Президента относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

УНН транслирует заседание в прямом эфире на Facebook-странице агентства.

Напомним, фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в Конституционном суде конституционности указа Главы государства о роспуске Верховной Рады.