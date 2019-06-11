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В КСУ заявили, что Парубий не предоставил списки состава коалиции

В КСУ заявили, что Парубий не предоставил списки состава коалиции

КИЕВ. 11 июня. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий не предоставил по просьбе Конституционного суда Украины список народных депутатов, которые входили в состав парламентской коалиции после выхода из нее "Самопомочи", Радикальной партии и ВО "Батькивщина". Об этом сообщил судья-докладчик по делу относительно определения конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее политической партии "Самопомич", политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" и политической партии "Батькивщина" и списки народных депутатов, которые входили в состав депутатских фракций, входящих в состав коалиции после 19 февраля 2016 года", - отметил судья.

По его словам, при подготовке материалов дел к рассмотрению с целью объективного рассмотрения дела в Конституционном суде и принятия обоснованного решения по этому делу были направлены письма к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и председателям депутатских фракций, входивших в состав коалиции, с просьбой высказать свои предложения.

Напомним, ранее представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявлял, что фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в КСУ конституционности указа Главы государства о роспуске Верховной Рады.

Как сообщал УНН, КСУ 11 июня начал рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Также напомним, что Парубий объявил о прекращении существования коалиции.

Источник: УНН
Теги: ВР, коалиция, Конституционный суд, Андрей Парубий
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