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Арьев обратился к Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ

Арьев обратился к Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ

КИЕВ. 11 июня. УНН. Председатель украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев обратился к Президенту Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Ассамблее и призвал Главу государства встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ в течение ближайшей недели. Об этом нардеп сообщил на странице в Facebook, передает УНН.

"10 дней назад, от имени украинской делегации в ПАСЕ, я обратился к Президенту Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ. Возможно, новый Президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ", - отметил политик.

Также Арьев отметил: "Надеюсь, Администрация Президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели".

Ранее Арьев заявил, что ситуация в ПАСЕ близка к критической в связи с ситуацией с возвратом России, и противостоять разрушительному для Совета Европы сценарию становится все сложнее.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПАСЕ, Президент, Владимир Арьев, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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