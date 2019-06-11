Арьев обратился к Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ

КИЕВ. 11 июня. УНН. Председатель украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев обратился к Президенту Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Ассамблее и призвал Главу государства встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ в течение ближайшей недели. Об этом нардеп сообщил на странице в Facebook, передает УНН.

"10 дней назад, от имени украинской делегации в ПАСЕ, я обратился к Президенту Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ. Возможно, новый Президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ", - отметил политик.

Также Арьев отметил: "Надеюсь, Администрация Президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели".

Ранее Арьев заявил, что ситуация в ПАСЕ близка к критической в связи с ситуацией с возвратом России, и противостоять разрушительному для Совета Европы сценарию становится все сложнее.