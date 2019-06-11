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КСУ продолжил заседание после обеденного перерыва

КСУ продолжил заседание после обеденного перерыва

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд Украины продолжил заседание по делу о конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады. Об этом объявила председатель КСУ Наталья Шаптала, передает корреспондент УНН.

Суд продлил заслушивать народных депутатов - субъектов подачи обращения в КСУ, которые объясняют свою позицию относительно неконституционности и незаконности указа о роспуске Верховной Рады Украины.

Также позже ожидается выступление представителя Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Анатолия Селиванова.

Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: ВР, Конституционный суд, КСУ, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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