КСУ продолжил заседание после обеденного перерыва

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд Украины продолжил заседание по делу о конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады. Об этом объявила председатель КСУ Наталья Шаптала, передает корреспондент УНН.

Суд продлил заслушивать народных депутатов - субъектов подачи обращения в КСУ, которые объясняют свою позицию относительно неконституционности и незаконности указа о роспуске Верховной Рады Украины.

Также позже ожидается выступление представителя Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Анатолия Селиванова.

Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.