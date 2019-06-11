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Украина в трибунале представила позицию относительно статуса Азовского моря

Украина в трибунале представила позицию относительно статуса Азовского моря

КИЕВ. 11 июня. УНН. Украина в Арбитражном трибунале начала рассказывать нашу позицию относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива. Об этом журналистам заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

"Мы уже начали рассказывать нашу позицию относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива", - сказала Зеркаль.

По ее словам, позиция Украины основывается на том, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву Азовское море является международным водами так же, как и Керченский пролив.

"Далее будут наши возражения относительно позиции Российской Федерации по поводу военной активности, а также те возражения, которые были связаны с отсутствием нашей" доброй воли "в проведении переговоров и другими возражениями РФ. Надеемся, что мы сегодня окончательно убедим суд в том, что у них есть юрисдикция, и мы перейдем к рассмотрению дела по существу в скором будущем ", - добавила Агент Украины.

Как сообщал УНН, 10 июня в Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в Гааге проходят слушания по делу Украины против РФ по морскому праву. Первой выступила Россия.

Источник: УНН
Теги: Россия, трибунал, Украина
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