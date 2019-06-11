В КСУ заявили, что факт отсутствия коалиции в Раде требует доказательства

КИЕВ. 11 июня. УНН. Факт отсутствия коалиции в Верховной Раде Украины, на чем настаивает Президент Украины Владимир Зеленский, не является общеизвестным и требует тщательного доказательства и установления Конституционным судом. Об этом заявил судья КСУ Игорь Слиденко во время заседания суда, передает корреспондент УНН.

"То, есть или нет коалиции в парламенте, в соответствии с нормами Конституции, может сказать, пожалуй, только Конституционный суд на основании целевого и системного толкования ряда норм Конституции, так как в самой Конституции существуют правовые лакуны (пробелы - ред.)", - отметил судья, отмечая, что факт отсутствия коалиции в парламенте требует доказательства.

По его словам, в частности, в Конституции четко не определено, когда появляется коалиция, а когда она исчезает.

При этом представитель Президента в КСУ Федор Вениславский признал, что отсутствие коалиции нужно доказывать, поскольку это не общеизвестный факт.

Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу об определении конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.