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Президент внес представление на назначение министра иностранных дел Украины

Президент внес представление на назначение министра иностранных дел Украины

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на эту должность Вадима Пристайко. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"В отношении руководителя Министерства иностранных дел, Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - заявил Рябошапка.

Как сообщал УНН, Зеленский повторно попросит ВР освободить Грицака, Полторака и Климкина, добавив в список Луценко.

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Кроме того, Зеленский уволил руководителя ГУД и его заместителя.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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