Президенту поступила первая часть представлений об увольнении руководителей ОГА

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому от Кабинета Министров поступила первая часть представлений об увольнении руководителей облгосадминистраций. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"Об увольнении губернаторов. Сегодня поступила первая часть представлений из Кабмина на увольнение руководителей ОГА. Уволен руководитель Черниговской ОГА, Хмельницкой ОГА, председатель Херсонской ОГА, глава Тернопольской, Сумской, Полтавской, отстранен от исполнения обязанностей Одесской ОГА, уволен глава Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, а также Волынской ОГА", - сказал Рябошапка.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский инициировал и хочет увольнения всех председателей областных государственных администраций.

Ранее на заседании 5 июня правительство утвердило увольнение ряда глав ОГА.