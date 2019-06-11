Регистрация | Вход |
USD: 26,38 -0,2207  EUR: 29,81 -0,1750 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 11 июня 2019 17:09
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Заседание Конституционного суда о роспуске ВР
Эксклюзивные новости УНН
С начала года Украина запретила въезд 4345 лицам
С начала года Украина запретила въезд 4345 лицам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5580
Версия для печати

Решение трибунала по делу Украины против РФ ожидают к концу года

Решение трибунала по делу Украины против РФ ожидают к концу года

Елена Зеркаль

КИЕВ. 11 июня. УНН. Решение Арбитражного трибунала в нидерландском городе Гаага по делу Украины против РФ ожидают до конца года. Об этом журналистам заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

"Решение трибунала мы ожидаем в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца года точно получим", - отметила Зеркаль.

Напомним, Украина в Арбитражном трибунале начала оглашать нашу позицию относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщал УНН, Россия в Арбитражном трибунале сможет представить свои замечания на украинские контраргументы в четверг, 13 июня, после чего в пятницу, 14 июня, с заключительным словом снова выступит Украина.

Источник: УНН
Теги: суд, МИД, Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.