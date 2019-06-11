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КСУ третий раз ушел на перерыв

КСУ третий раз ушел на перерыв

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд сделал получасовой перерыв в заседании относительно конституционности роспуска Верховной Рады Украины. Об этом объявила председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала, передает корреспондент УНН.

"У нас сейчас перерыв до 16:30", - отметила она.

Во время заседания судьи имели возможность задать вопросы представителю Президента в КСУ Федору Вениславскому, чтобы выяснить позицию стороны Главы государства.

После перерыва судьи продолжат заслушивать представителя АПУ. Также ранее сообщалось, что во время заседания должен доложить и представитель Верховной Рады Украины Анатолий Селиванов.

Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, КСУ
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