КСУ третий раз ушел на перерыв

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд сделал получасовой перерыв в заседании относительно конституционности роспуска Верховной Рады Украины. Об этом объявила председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала, передает корреспондент УНН.

"У нас сейчас перерыв до 16:30", - отметила она.

Во время заседания судьи имели возможность задать вопросы представителю Президента в КСУ Федору Вениславскому, чтобы выяснить позицию стороны Главы государства.

После перерыва судьи продолжат заслушивать представителя АПУ. Также ранее сообщалось, что во время заседания должен доложить и представитель Верховной Рады Украины Анатолий Селиванов.

Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.