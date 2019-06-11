В АП рассказали, когда будет проведен аудит НАБУ, САП, НАПК и АРМА

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Администрации Президенты заявили о желании провести аудит не только НАБУ, но и САП, НАПК, а также АРМА. Проведение такого аудита станет возможным только после избрания нового правительства и парламента. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"Аудит НАБУ может быть проведен только тогда, когда будет назначено трех аудиторов Национального антикоррупционного бюро. Для нас это принципиально важно, и мы хотели бы сделать аудит не только НАБУ, но и САП, НАПК, а также АРМА. Для того, чтобы это сделать , нужен новый состав, новое правительство, потому что парламент назначает одного из аудиторов НАБУ, правительство назначает другого ", - сказал Рябошапко.

"Поэтому я думаю, что в течение ближайших двух месяцев будет сформировано правительство, новый парламент, будут новые аудиторы и будет начат этот процесс", - добавил он.



Как сообщал УНН, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Киеве на брифинге 6 июня заявил, оккупированных территориях необходимо провести международный аудит, в частности, тех предприятий, которые находились на этой территории до войны.