КСУ продолжил заседание по конституционности роспуска Рады

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд Украины продолжил заседание по конституционности роспуска Верховной Рады после получасового перерыва. Об этом сообщила председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала, передает корреспондент УНН.

После перерыва участники заседания продолжили рассмотрение дела с вопроса народных депутатов представителю Президента в КСУ Федору Вениславскому. До перерыва многочисленные вопросы о позиции Главы государства ему задали судьи Конституционного суда.



Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.