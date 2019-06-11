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Россия не подавала своих кандидатур в миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Верховную Раду

Россия не подавала своих кандидатур в миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Верховную Раду

КИЕВ. 11 июня. УНН. Российская Федерация не подавала своих кандидатур в мисси. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ / ОБСЕ) по наблюдению за досрочными выборами в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля. Об этом сообщил глава миссии БДИПЧ в Украине посол Альберт Йонссон, передает УНН.

"Нет (не подавала)", - сказал Йонссон, отвечая на вопрос, подала Россия свои кандидатуры на должности наблюдателей для мониторинга выборов в Украине.

Как сообщал УНН, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планирует привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ уже получило от украинской власти приглашение на досрочные выборы в парламент и планирует отправить столько же наблюдателей, как и на выборах Президента Украины.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 11 международных наблюдателей на выборах в Верховную Раду.

 

Источник: УНН
Теги: выборы, ОБСЕ, Россия, ВР, Украина
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