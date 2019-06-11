Зеленский уволил ряд руководителей региональных управлений СБУ

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об освобождении от должностей шестерых руководителей региональных управлений СБУ. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.

Речь идет об указах:

1. №399 / 2019 Об освобождении Руслана Сторожук от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

2. №398 / 2019 Об освобождении Александра Довженко от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

3. №397 / 2019 Об освобождении Александра Ткачука от должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

4. №396 / 2019 Об освобождении Владимира Пахнюк от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

5. №395 / 2019 Об освобождении Юрия Фелонюк от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

6. №394 / 2019 О освобождения Олега Зозули от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Напомним, Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА.