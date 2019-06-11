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В Раде зарегистрировали представление Президента об увольнении Климкина и назначении Пристайко

В Раде зарегистрировали представление Президента об увольнении Климкина и назначении Пристайко

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначении на эту должность замглавы АП Вадима Пристайко, передает УНН.

Так, сегодня, в ВР зарегистрированы проекты постановлений Зеленского об увольнении Климкина П. с должности министра иностранных дел Украины № 10381 и о назначении Пристайко В. министром иностранных дел Украины № 10382.

Проекты передано на рассмотрение руководству.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на эту должность Вадима Пристайко.

Источник: УНН
Теги: МИД, ВР, Украина, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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