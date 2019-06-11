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В Раде зарегистрировали представление на увольнение Луценко

В Раде зарегистрировали представление на увольнение Луценко

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, передает УНН.

Так, сегодня в ВР зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Луценко Ю.В. с должности Генерального прокурора Украины №10380.

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Напомним, сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что Президент внесет представление на увольнение Луценко из-за отсутствия в последнего юридического образования.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, ВР, Юрий Луценко, Президент, политика, Владимир Зеленский
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