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КСУ завершил исследование материалов дела по роспуску Рады

КСУ завершил исследование материалов дела по роспуску Рады

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд Украины завершил исследование материалов дела о роспуске Верховной Рады Украины. Об этом сообщила председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала, передает корреспондент УНН.

"Конституционный суд исследовал материалы дела, и мы можем перейти к заключительным выступлениям сторон", - отметила Шаптала.

При этом она отметила, что участники процесса должны вкладываться в 10 минут, только обозначив основные моменты своих позиций. Первым из заключительным словом выступил представитель Президента в КСУ Федор Вениславский.

Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу о определении конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, КСУ
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