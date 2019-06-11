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Украина в ОБСЕ осудила поставки РФ современного оружия на Донбасс

Украина в ОБСЕ осудила поставки РФ современного оружия на Донбасс

КИЕВ. 11 июня. УНН. Переносную станцию разведки "Кредо-М1" зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Первомайском. Украина осуждает очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

"6 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вновь зафиксировала переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1", на этот раз в оккупированном Россией населенном пункте Первомайск. Осуждаем очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса", - указали в миссии Украины при ОБСЕ и других организациях в Вене.

В то же время в ежедневном отчете СММ ОБСЕ состоянию на вечер 7 июня указано: "Миссия зафиксировала 1 переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на западной окраине населенного пункта Первомайск (58 км к западу от Луганска)".

Напомним, по данным разведки, оккупанты скрыто завозят новые партии оружия и боеприпасов на Донбасс.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, оружие, Украина
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